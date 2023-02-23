إدانة عربية واسعة للعدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي الذي ارتكبته اليوم الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى بين المواطنين الفلسطينيين.



جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الجزائر في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة مساء اليوم، بناء على طلب دولة فلسطين.



من جانبه، أكد مندوب المملكة الأردنية على موقف بلاده الواضح والثابت في نصرة القضية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي بتلبية الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال ممثل الأردن: "نرفض وندين الاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود".



وطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف الإدانة الجماعية والفردية من قبل الدول، لما وصفه، بـ "مجازر الاحتلال"، بالإضافة إلى طلب الحماية الدولية.



واستشهد 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من مئة في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء في مدينة نابلس.