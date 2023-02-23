سلطنة عُمان وبريطانيا تختتمان التمرين العسكري الجوي «البساط السحري»



اختتمت سلطنة عُمان وبريطانيا، اليوم الخميس، فعاليات التمرين العسكري الجوي المشترك "البساط السحري 2023".



ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، نفّذ التمرين سلاح الجو السلطاني العُماني مع سلاح الجو الملكي بالمملكة المتحدة، وبإسناد من البحرية السلطانية العُمانية وقوة السلطان الخاصة، وذلك بمنطقة التمارين الجوية بمحافظة ظفار.



واشتمل التمرين العسكري الجوي المشترك على تنفيذ عمليات جوية تدريبية مشتركة؛ بهدف الاستمرار في إدامة الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية لمنتسبي سلاح الجو السلطاني العُماني والكوادر الفنية، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة العسكرية في المجال الجوي بين البلدين.