القبض على المتهم بقتل نجل زوجته في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل نجل زوجته، لمحاولته منعه من التعدي على والدته بمنطقة الوراق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن زوج والدة المجني عليه، وراء ارتكاب الجريمة، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب وتصدي المجني عليه له، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجته اعترف بالواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.