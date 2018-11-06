هيئة التنمية الصناعية تطلق أول وحدة متخصصة في كفاءة الطاقة

أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أول وحدة كفاءة للطاقة بالهيئة، للوصول إلى أفضل النتائج لاستخدام رشيد للطاقة لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مشروع تنمية القدرات في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها في القطاع الصناعي بالتعاون مع وكالة التنمية اليابانية "جايكا" بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ويوشيرو ساكاموتو رئيس فريق عمل مشروع الجايكا وآنا مايورا خبيرة الترويج لكفاءة الطاقة وترشيدها بالجايكا وميادة مجدي ممثل مكتب الجايكا بمصر ومحمد نجم نائب مدير وحدة كفائة الطاقة بالهيئة وعدد من الخبراء وممثلي عدد من الوزارات المعنية.

واستعرض المهندس حازم عنان -في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة- مساعي وزارة التجارة والصناعة المصرية في تنفيذ رؤيتها نحو تحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة الشاملة من خلال عدة محاور ومن أهمها التوافق البيئي والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك الرشيد للطاقة والحفاظ عليها ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وهو ما أكدت عليها القيادة السياسية خلال قمة المناخ الأخيرة COP 27.

وصرح حازم عنان بأن الهيئة تبنت فكر ومبادئ الاقتصاد الأخضر والاستخدام الكفء للطاقة في التخطيط لإقامة المناطق الصناعية الجديدة وتحويل المناطق القائمة بمفهومها التقليدي نحو مناطق صديقة للبيئة وذات كفاءة في استخدام الطاقة للصناعات القائمة بها.

كما نقل للحضور حرص المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة وتاكيده على ترحيب الهيئة الدائم بكافة مبادرات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي ورفع كفائتها والقيام بالدور الترويجي اللازم للصناع لنشر رؤى تلك المبادرات وذلك بالتعاون شركاء الهيئة الدوليين.

وقال إن أهم مظاهر هذا التعاون مع منظمة الجايكا، ما نشهده من إطلاق وحدة متخصصة في كفاءة الطاقة بالهيئة ضمن برنامج بناء الكفاءات والتوعية في مجال كفاءة الطاقة بالهيئة، موضحًا أن الوحدة الجديدة بالهيئة بالتعاون مع منظمة الجايكا تتولى مسئولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وجمع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو ترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات والوصول لأفضل الممارسات والتطبيقات لكفاءة الطاقة، من خلال التوازن بين زيادة التنافسية الإنتاجية وترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.

من جهته، قال يوشيرو ساكاموتو إن المشروع بدأ منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونجح إلى حد بعيد في تحقيق أهدافه بالتعاون مع الهيئة من خلال إنشاء وحدة الطاقة لخدمة القطاع الصناعي، مؤكدا أهمية تحسين كفاءة الطاقة وتأثيرها الإيجابي سواء على المشروع الصناعي على وجه الخصوص وعلى البيئة والمجتمع والاقتصاد ككل، لاسيما وأن القطاع الصناعي أكبر قطاع في استهلاك الطاقة، مستعرضا تجربة طوكيو في تحسين استهلاك الطاقة على المستوى الحكومي والشعبي.