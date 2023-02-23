قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الدولة تستورد الدواجن البرازيلي المجمدة؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها مصر، وقرب دخول شهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء: «لولا إننا داخلين على شهر رمضان لما لجأنا للاستيراد، لإن معندناش أزمة في الدواجن أساسًا»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن استيراد الدولة ما يتراوح بين 5% إلى 10% من الدواجن لسد الفجوة أمر طبيعي جدًا، مؤكدًا أن الاستيراد لن يؤثر على الصناعة المحلية في تلك الظروف.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الـ100 ألف طن دواجن التي تستوردها الدولة تكفي لمدة شهر، قائلًا إن المعروض من الدواجن يزداد، بحلول منتصف مارس المقبل.

وذكر أنه يشجع المواطنين على الاتجاه لشراء الدواجن المجمدة، لافتًا إلى أن أصحاب النفوس الضعيفة من التجار ومستغلي الأزمات سيضطرون لخفض الأسعار، بسبب عدم وجود منافسة بين المستورد والمحلي.

وأشار إلى أن تلك الدواجن تباع في منافذ الدولة ومعارض «أهلا رمضان» والمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أنها تباع بسعر «رخيص جدًا» للمستهلك، وتقلل من جشع التجار.

وأعلن أن اليوم شهد انعقاد اجتماع خاص بالتعاقد الزراعي على الذرة الصفراء، وزيادة المعروض منها لإنتاج الأعلاف بكميات أكبر، مضيفًا أن الأمر يؤدي لتقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%.