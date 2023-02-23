العليا الإسرائيلية تحدد جلسة للنظر بالتماس ضد تعيين بن غفير وزيرا

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعيين جلسة للمحكمة في أقرب وقت، من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، وزيرا، وذلك إثر مماطلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو يماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس ضد تعيين بن غفير، وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حتى يوم أمس الأول للرد على الالتماس.

وقدمت المستشارة القضائية 5 طلبات إلى المحكمة، بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن «بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتا، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات».