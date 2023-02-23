 سفير روسيا: النمسا تمنع الدبلوماسيين الروس من زيارة النصب التذكارى للجنود السوفييت بفيينا - بوابة الشروق
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سفير روسيا: النمسا تمنع الدبلوماسيين الروس من زيارة النصب التذكارى للجنود السوفييت بفيينا

(د ب ا)
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 5:26 م

أفاد السفير الروسي لدى النمسا ديمتري ليوبنسكي، بأن السلطات النمساوية رفضت السماح لأعضاء الوفد الدبلوماسي الروسي في فيينا بوضع الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت المحررين في 23 فبراير.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن السفير قوله، إن رؤساء المؤسسات الأجنبية الروسية وضعوا إكليل الزهور نيابة عن الوفد الروسي.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، وجميع المشاركين في الحرب الروسية الأوكرانية، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الخميس، بحسب نوفوستي.


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