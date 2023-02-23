محافظ الأقصر يشيد بدور قوافل جامعة طنطا في تقدم الخدمات الطبية للمرضى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك في اليوم الثاني لانطلاق فاعليات قافلة جامعة طنطا بعدد من القرى والمناطق والنائية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدءا من أمس وحتى يوم الجمعة القادم الموافق 24 فبراير 2023.

رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالدكتور محمود زكي والوفد المرافق له، وأشاد بجهود جامعة طنطا في تقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى للمرضى بعدد من القرى والمناطق النائية بالمحافظة وصرف الدواء بالمجان.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة طنطا في تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع الطبي.

من جانبه، أشاد زكي بحفاوة استقبال الأهالي لقافلة جامعة طنطا الطبية، والتي شهدت إقبالا كبيرا على مدار يومين.

وأكد أنه يعتز بزيارة الاقصر، وأن قوافل الجامعة سواء داخل محافظة الغربية أوخارجها تستهدف خدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا ودعم مبادرة حياة كريمة، وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح أن قوافل الجامعة بمحافظة الأقصر يشارك بها أطباء متخصصين واستشاريين من كلية الطب على أعلى درجة من الكفاءة، مؤكدا أن القوافل تقدم خدماتها بمحافظة الأقصر على مدار 3 أيام لضمان تقديم خدمات طبية لأكبر عدد من المستفيدين بالقرى والمناطق النائية بالمحافظة.

أهدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتور محمود زكي درع المحافظة؛ تقديراً لجهود الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع والذي بادله بإهداءه درع جامعة طنطا.