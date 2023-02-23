تغطية الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز خلال ساعات

شهد الطرح العام الأولي لشركة الغاز الطبيعي الإماراتية "أدنوك للغاز"، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية إقبالا كبيرا من المستثمرين الذين غطوا الطرح خلال ساعات، بحسب رسالة للمستثمرين، واطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعهدت عدة صناديق استثمار وهيئات مرتبطة بإمارة أبوظبي بضخ 850 مليون دولار للاكتتاب في الطرق، ومنها ألفا دبي والعالمية القابضة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستهدف أدنوك جمع ما يصل إلى ملياري دولار من خلال الطرح العام الأولي لأسهم شركة الغاز الطبيعي التابعة لها، فيما سيكون أكبر عملية طرح عام أولي في الإمارات خلال العام الحالي. وتطرح أدنوك 4% من أسهم أدنوك للغاز للاكتتاب العام تمثل حوالي 07ر3 مليار سهم بسعر يتراوح بين 25ر2 و43ر2 درهم للسهم.

وفي حال وصول سعر الاكتتاب إلى الحد الأقصى للسعر، ستصل القيمة السوقية لشركة أدنوك للغاز إلى 8ر50 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر شركات الغاز الطبيعي المدرجة في البورصة على مستوى العالم إلى جانب إيني الإيطالية وأوكسيدنتال بتروليوم كورب الأمريكية.