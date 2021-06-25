أصيبت 18 سيدة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة بالحادث أمام مصنع تدوير القمامة بمركز ملوي.

وتسبب الحادث في إصابة 18 سيدة هن: سحر محمد حسن، 33 سنة، عفاف سيد محمد، 22 سنة، فاطمه عزت على، 30 سنة، هبه عبدالستار جاد الكريم، 33 سنة، ايه طه محمد عبدالكريم، 24 سنة، نعمه ممدوح اسماعيل، 28 سنة، بدرية فرغلي حسن، 50 سنة، شيماء صلاح الدين احمد، 22 سنة، وشقيقتها عصمت، 28 سنة، فاطمة نجاح محمود، 32 سنة.

وأصيبت كل من: نادية فوزي كامل، 38 سنة، صفية اسماعيل محمد، 44 سنة، سامية فتحي هاشم، 40 سنة، ملك عمر حسن، 14 سنة، نادية احمد على، 38 سنة، بدرية أحمد فهمي، 39 سنة، ملك طه عبدالرازق، 14 سنة، حنان محمد جمعة، 33 سنة، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكسور واشتباه ارتجاج.

تم نقل المصابات إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.