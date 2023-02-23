نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير بأقل من التقديرات الأولية

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أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل قليلا من التقديرات السابقة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأخير نموا بمعدل 7ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات السابقة 9ر2%. كان المحللون يتوقعون عدم تغير معدل النمو الجديد.

وقالت الوزارة إن انخفاض معدل النمو النهائي مقارنة بالتقديرات السابقة يعكس انخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي من 1ر2% إلى 4ر1%.

في الوقت نفسه، أظهر التقرير الصادر اليوم ارتفاع الواردات والتي تخصم من إجمالي الناتج المحلي.

وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الماضي نموا بمعدل 2ر3%.

ويعكس تراجع معدل النمو خلال الربع الأخير تراجع الصادرات وتباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الثابتة غير السكنية وتراجع الإنفاق المحلي وعلى مستوى الولايات.