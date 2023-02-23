متخصصة في الشأن الأوروبي: عام 2023 قد يكون الأسوأ اقتصاديا وإنسانيا على أوروبا

فيديو.. نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن يرجح عدم زيادة الأسعار في الفترة المقبلة

أحمد موسى: الفراخ البرازيلي موجودة في تركيا وكل دول الخليج من 20 سنة

أحمد موسى يسأل: الفراخ البرازيلي فيها هرمونات تسبب العقم؟.. ومتحدث الحكومة: شائعة لا تستحق الرد