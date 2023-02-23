الأكثر قراءة
أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ريال مدريد
النيل للمجمعات الاستهلاكية: طرح الدواجن البرازيلي المجمدة فئة أولى بسعر 65 جنيها
كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الدواب وذبحها بالشرقية
ما حكم الشرع في إجهاض المعتدي عليها ولمن ينسب الجنين؟.. عضو الأزهر للفتوى يجيب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
الشناويكولراللاعبون
النتـائـج
تصويت
قال التلفزيون الرسمي في بكين إن الصين سجلت زلزالا بقوة 7.3 درجة قرب حدود شينجيانغ مع طاجكستان.
ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.