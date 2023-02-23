نائب وزير الخارجية الأوكراني يتهم الحكومة الألمانية بالتباطؤ في تزويد بلاده بالأسلحة

اتهم أندريه ميلنيك نائب وزير الخارجية الأوكراني، الحكومة الاتحادية باتباع "نهج متعرج" في تنفيذ ما يسمى بالتحول في السياسة الأمنية، وذلك بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه صحيح أن المستشار الألماني أولاف شولتس قام "بكسر أحد المحرمات التاريخية بإعلانه تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، إلا أن تنفيذ التحول يتأخر بشكل كبير".

وأضاف ميلنيك الذي كان يشغل منصب السفير الأوكراني في ألمانيا عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أنه لا يزال هناك "عدد كثير للغاية من المكابح" لاسيما في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس وهو حزب شريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، وقال: "لذا نناشد نحن الأوكرانيين المستشار تجاوز جميع الخطوط الحمراء التي تم رسمها ذاتيا وتزويد القوات الأوكرانية بجميع أنظمة الأسلحة المتاحة".

وأكد ميلنيك، أنه صحيح أن توريدات الأسلحة من ألمانيا حتى الآن تعد "نقلة نوعية"، إلا أنها لا تكفي لاستعادة المناطق التي أعلنت روسيا استقلالها بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وقال: "إننا نتوقع مزيدا من القرارات الشجاعة من الائتلاف (الحاكم بألمانيا)، لاسيما الإعلان عن إطلاق للمقاتلات الألمانية بأقصى سرعة ممكنة في إطار تحالف لطائرات عبر المحيط الأطلسي من أجل الإسراع من تحرير الأوكرانيين في المناطق المحتلة".

وتابع الدبلوماسي الأوكراني أنه يمكن للأسطول الأوكراني أيضا استخدام فرقاطات وطرادات وغواصات ألمانية لكسر الهيمنة العسكرية الروسية في البحر الأسود.

يذكر أن شولتس أعلن دعم أوكرانيا بأسلحة للتصدي لروسيا في يوم 26 فبراير من العام الماضي، أي بعد يومين فقط من الحرب.