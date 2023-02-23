مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطور

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عند حاجز شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة، وفي بلدة الطور شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت صوب المواطنين، كما اندلعت مواجهات عند حاجز "شعفاط" العسكري، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت مساء اليوم، دعوة شعبية للمشاركة في وقفة سلمية على مدرجات المسجد الأقصى المبارك، عقب صلاة الجمعة، تنديدا بإجراءات الاحتلال بحق الأسرى والأسرى المحررين المقدسيين.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، واستولت على أموال ومقتنيات ثمينة، كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.