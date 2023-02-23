الاتحاد الأوروبي يخفف القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا لتسريع المساعدات الإنسانية

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لم تعد منظمات الإغاثة بحاجة إلى إذن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتوصيل السلع والخدمات الإنسانية إلى السكان في سوريا التي ضربها الزلزال.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه في ضوء شدة الأزمة الإنسانية، تقرر تعديل الإجراءات العقابية للسماح بالتسليم السريع للمساعدات. والتغيير هو التقدم بطلب لمدة ستة أشهر.

وتحديدا، لن تحتاج منظمات الإغاثة بعد الآن إلى موافقة من دول التكتل ذات الصلة لتسليم السلع والخدمات الإنسانية إلى الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا أن العقوبات الحالية موجهة ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومؤيديه وقطاعات معينة من الاقتصاد.