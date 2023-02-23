قال أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفوز على الزمالك في بطولة الدوري خطوة مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري.

وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بكل البطولات المتبقية، وأن الفوز على المنافس مساء اليوم يأتي ضمن خطة الفريق للفوز بكل بطولات الموسم.

وشدد على أن الفريق يضم عناصر مميزة وقادرة على الوفاء بتطلعات الجماهير، وأن الجهاز الفني يبذل جهودا كبيرة في إطار تحقيق هذه الأهداف.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-22، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى، في إطار منافسات بطولة الدوري.