نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قنا، في كشف غموض مقتل شخص بسبب خلافات مالية مع آخر في قنا.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا.

تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، حيث استدرج المجني عليه بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما، ولدى وصولهما لمكان العثور تعدى عليه بأداة حديدية فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول وألقى الأداة المستخدمة بأحد المجاري المائية، وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.