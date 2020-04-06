واشنطن: سنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب معاهدة ستارت الجديدة

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تخطط الولايات المتحدة لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة "ستارت الجديدة" لنزع السلاح النووي، على الرغم من قرار روسيا تعليق الاتفاقية في الوقت الحالي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) سابرينا سينج لصحفيين الأربعاء أنه "لا شيء سيتغير فيما يتعلق بالالتزامات التي من المقرر أن نفي بها".

ووصفت قرار روسيا بتجميد المعاهدة بأنه "مؤسف وغير مسؤول".

وقالت سينج إن الحكومة الأمريكية تعتقد أن "القوة النووية المسؤولة تحتاج إلى مواصلة العمل مع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم التي لديها هذه القدرات النووية" وإن واشنطن تأخذ التزاماتها بموجب معاهدة ستارت الجديدة "على محمل الجد".

وعلقت روسيا رسميا الأربعاء معاهدة ستارت الجديدة، وهي آخر معاهدة كبيرة من نوعها مع الولايات المتحدة، وسط توتر هائل بسبب غزو أوكرانيا.

وبينما انتقدت واشنطن بشدة هذه الخطوة، شددت المتحدثة باسم البنتاجون على أن البلدين لا يزالان يتواصلان. وأضافت: "ليس الأمر أننا أغلقنا الاتصال. نرحب بالتواصل مع روسيا".

