سلطنة عُمان وأمريكا يبدآن تمرين الحارس المنيع غدا

يبدأ غدًا الجمعة التمرين الأمني المشترك الموحد بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية (الحارس المنيع 2023) بمحافظة الوسطى، ويستمر حتى الأول من مارس المقبل.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، يأتي التمرين المشترك بين البلدين تعزيزًا للتعاون والتنسيق العُماني الأمريكي المشترك في الاستجابة الأمنية وتبادل الخبرات في العمليات الأمنية المشتركة، واستمرارًا لسلسلة البرامج والتمارين الأمنية المشتركة الموحدة من أجل تعزيز القدرات والكفاءة العملياتية وصقل مهارات المشاركين.

وتشارك في هذا التمرين وحدات من كل الأجهزة العسكرية والأمنية إلى جانب القوات الأمريكية الصديقة.