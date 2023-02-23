أوقاف جنوب سيناء ضمن أفضل 7 مديريات في أداء الأنشطة الدعوية

فازت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، بمسابقة المديريات والإدارات والأئمة والواعظات الأفضل أداءً في الأنشطة الدعوية خلال عطلة نصف العام، التي أطلقتها وزارة الأوقاف بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى اختيار مديرية الأوقاف بالمحافظة ضمن أفضل سبع مديريات إقليمية في أداء الأنشطة الدعوية خلال عطلة نصف العام، وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "المديريات والإدارات والأئمة والواعظات الأفضل أداءً في الأنشطة الدعوية".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم الخميس، أنه جرى إطلاق المسابقة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفان واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، وبناءً على تقارير المتابعة الميدانية للأنشطة الدعوية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام والقطاع الديني.

وأشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة لمدير المديرية باعتباره ضمن سبع من أفضل مديري المديريات الإقليمية الأفضل أداء في الأنشطة الدعوية خلال عطلة نصف العام، وأيضًا مكافئة إبراهيم أحمد علي، مدير الدعوة ضمن أفضل ستة من مديري الدعوة الأفضل أداء في الأنشطة الدعوية.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لوزير الأوقاف، على هذا التكريم.