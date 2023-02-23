خبير اقتصادي: صناع الأسلحة الفائزون من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن العالم تحمل أكبر فاتورة خسائر في الاقتصاد خلال العام 2022؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن فاتورة معيشة الأسر ارتفعت بعد مرور العالم بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن عودة الاستثمارات إلى العالم مرة أخرى يستلزم عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأوضح الخبير الاقتصادي، مساء الأربعاء، أن صُناع الأسلحة هم الفائزون من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن أوروبا شهدت عملية نزوح داخلي لحوالي 14 مليون شخص.

وتابع أن أمريكا لن تُسرع بتحجيم التضخم؛ وهو أمر سيتسبب في زيادة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الصعوبة الكبيرة لعودة التضخم الحالي لما كان خلال عام 2021؛ ولابد من تدخل المؤسسات المالية الدولية للتصدي لهذه الأزمة.

وذكر بدرة، أن أوروبا حددت دعم أوكرانيا بقيمة 400 مليار دولار، لافتًا إلى أن روسيا استطاعت كسر شوكة القطب الواحد، عبر دخولها مع الصين في تحالفات ثنائية.