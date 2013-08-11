إيناس الدغيدي بعد توليها رئاسة التحكيم بمهرجان شرم الشيخ: هتعوض ابتعادي عن الإخراج

عبرت المخرجة إيناس الدغيدي، عن سعادتها بتوليها رئاسة لجان التحكيم للدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية.

وقالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم: "نظرا لابتعادي منذ سنوات عن عملي كمخرجة، فتواجدي في لجان تحكيم المهرجانات الفنية فيه تعويض كبير لهذا الابتعاد، فهو يقربني من عشقي الأول والأخير بالسينما، ولذا حينما عٌرض عليّ تولي رئاسة لجان تحكيم مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية سعدت كثيرا، والذي أسعدني أكثر أنه مهرجان خاص بالسينما العربية، والذي يعد أول مهرجان مصري لأفلامنا العربية، وهو أمر جيد جدا، وأتوقع أن نشاهد أعمالا قوية ومؤثرة".

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل، الإعلان عن تفاصيل مسابقات المهرجان والتي تضم عدة مسابقات للأفلام منها الطويل والقصير ومسابقة للطلبة، ومسابقة عن السينما العربية في المهجر.

يذكر أن المؤتمر أقيم بمقر جمعية "خليجيون في حب مصر"، بحضور رئيس الجمعية دكتور يوسف العميري، والفنانة لبنى عبدالعزيز رئيس شرف المهرجان، والمخرجة إيناس الدغيدي رئيس لجنة التحكيم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد الفنانين العربي، والمؤلف عبد الرحيم كمال عضو اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.