 كيف تواجه الدولة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ متحدث الحكومة يوضح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كيف تواجه الدولة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ متحدث الحكومة يوضح

المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 6:38 ص | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 6:38 ص

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الخطوات التي تتخذها الدولة في إطار دعم المجتمع؛ في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تعمل على كل المجالات؛ ومنها ملف الحماية الاجتماعية؛ في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف متحدث الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، لافتًا إلى استفادة 5.2 مليون أسرة من معاش تكافل وكرامة، واستفادة 64 مليون مواطن من دعم السلع التموينية.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الدولة تعمل على تشجيع قطاعي الزراعة والصناعة؛ من أجل تقليل الاستيراد، وتوطين الصناعة من خلال تسهيلات متعددة، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.

وأكد، أنه جارٍ التعاقد على استيراد كميات مناسبة من الصويا، من خلال هيئة السلع التموينية؛ من أجل دعم صغار مربي الدواجن، وطرحها في البورصة السلعية.

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