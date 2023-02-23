كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اختيار لجنة الانضباط، وإنهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إنه تم الالتزام بالجزء القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، عند اختيار لجنة الانضباط من مجموعة قامات قضائية؛ لهم سلطات تعمل على ضبط النشاط الرياضي.

وأكد أن الوزارة التزمت بالجزء القانوني الخاص بالاتحاد المصري بشأن لجنة الانضباط، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة أعلن حل أزمة قيد لاعبي الزمالك.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة مهتمة بتقليل الاحتقان بخصوص الأمور الخاصة بعملية القيد، قائلًا إن هذا الأمر من اختصاصات اتحاد كرة القدم.

وفي سياق آخر، أوضح صبحي، أن مصر تملك مصنعًا للنجيل الصناعي تابعًا للوزارة؛ ويغطي الاستهلاك المحلي، معقبًا: «نطور المنتج، ولدينا أكثر من استثمار عربي حريص على المشاركة بإيجابية».