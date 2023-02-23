محافظ الغربية يسلم مساعدات اجتماعية لـ100 أسرة ويتفقد معرض الأثاث المنزلي للأسر الأكثر احتياجا

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أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمساهمات مؤسسات المجتمع المدني في دعم القرى الأكثر احتياجا وخاصة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى.

جاء ذلك خلال تفقده لفعاليات القافلة الاجتماعية والتي نظمتها احدى الجمعيات بقرية كفر الجنيدي بحضور أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية فعاليات القافلة والتي تضمنت تسليم مساعدات اجتماعية لعدد 100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بالقرية إلى جانب تفقد معرض الأثاث المنزلي، موجهاً الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بالجمعية على ما يقدمونه من مساعدات لأهالينا بقرى حياة كريمة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب تنفيذ المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً من خلال تنفيذ القوافل الاجتماعية، الطبية، التوعوية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.