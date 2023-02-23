أحمد موسى يكشف مفاجآت جديدة في قيد ثلاثي الزمالك باتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بشأن قيد ثلاثي الزمالك، قائلا إنه يتميز بالحياد التام.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء: «سألت القاضي الجليل حول قيد لاعبي الزمالك الثلاثة، قال لي إن مسؤولين من النادي الزمالك توجهوا إلى الاتحاد قبل موعد غلق القيد بنصف ساعة في حضور أعضاء من مجلس اتحاد كرة القدم وموظفين».

وأكمل: «المستشار قال لي إن مسؤولي الزمالك قدموا شيكًا ولكن تم رفض استلام الشيك، وأصروا على سداد الزمالك نقدا حتى يتم قيد اللاعبين».

وتابع: «المستشار عادل أكد لي أنه تم وضع ثلاثي الزمالك على السيستم، مع تعليق القيد حتى استلام الأموال نقدا»، مرجعا سبب رفض مسؤولي الاتحاد استلام شيك الزمالك، إلى رفض البنك قبول شيك للنادي الأبيض بدون رصيد.

وأشار موسى إلى أنه بعد الخروج في بث مباشر قبل ذلك ليكشف تفاصيل قيد ثلاثي الزمالك، هوجم من البعض وتلقى شتائم وسبابًا، مضيفًا: «لا أعلق عليها لأنها تخرج من ناس غير مسؤولة».

واستطرد: «ليس لنا مصلحة مع أحد، هذا البرنامج الوحيد كان يستقبل مداخلات من البعض في الوقت الذي كان هذا الشخص ممنوعا من المداخلات وكان بيديهم فرصة، لا ليا هوى هنا ولا هنا لكن المصلحة العامة».