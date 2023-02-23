وزير خارجية ماليزيا: سياسة طالبان ضد المرأة تفشل المساعي لأي حلول في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الماليزي الدكتور زمبري عبد القادر، أن السعودية شريك مهم جدا لبلاده، متطلعا إلى العمل من كثب مع المملكة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن سياسة طالبان ضد المرأة تفشل المساعي لأي حلول في أفغانستان.

وقال عبد القادر ، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" من الرياض نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس: "نمت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بنسبة 159% خلال عام 2022، لذا أعتقد خلال الأعوام المقبلة، أنه سيكون لدينا المزيد في العلاقة التجارية بين البلدين وكذلك فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية".

وأضاف عبد القادر: "ناقشت مع نظيري الأمير فيصل الفرحان، سبل دفع أعمال مجالس التنسيق الماليزية السعودية العربية لتحقيق أكبر منفعة للبلدين، وكيفية استخدام ذلك كمنصة وآلية جيدة لمزيد من التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكات، في مختلف المجالات الحيوية؛ من بينها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والتعليم".

وتابع: "لدى ماليزيا والسعودية استراتيجية أمنية ودفاعية طويلة الأمد، وهناك مقترح بمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني في 2021، لذلك نحن أقوياء للغاية فيما يتعلق بتنسيقنا مع المملكة في مكافحة أي ضربة محتملة".

وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، قال عبد القادر: "على الرغم من الالتزام الماليزي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، المستمد من مبادئ دول عدم الانحياز، غير أننا نعرب عن قلقنا العميق بشأن الصراع المستمر في أوكرانيا، ولذلك نحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لعدم تصعيد الموقف ومنع وقوع المزيد من الضحايا".

وأعرب عن رغبة بلاده في أن تكون جزءا من المبادرات السعودية، مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء"، إذ إنها تعزز التنمية والتطوير المستقبلي للمملكة، وتمضي لتغيير المشهد الاقتصادي وأيضا لتغيير البلدان كلها إلى الجديد.

وأشار إلى أن "قضايا الإرهاب تتصدر أولوياتنا، من المهم جدا بالنسبة لنا معالجة هذا الأمر، فهو لا يقتصر فقط على منطقة معينة أو بلد معين، إذ تشكل قضايا الإرهاب حقا خطورة لجميع الناس في كل العالم، لذا فإن ماليزيا والسعودية لديهما استراتيجية أمنية ودفاعية طويلة الأمد".

وحول مستجدات المساعي الماليزية للتوسط في المحادثات مع طالبان قال الوزير عبد القادر، إنه بحث مع الأمناء العامين لمنظمة التعاون الدولي الوضع في أفغانستان، لأنه على الأقل، يتعلق الأمر بمسائل إيجاد أفضل الحلول للمشاكل الحالية، كإعادة الإعمار بعد الحرب وتعزيز الجهد الإنساني الذي يجب أن يكون مرحبا به ويجب تأكيده من قبل جميع الأطراف.