سبوتنيك: السعودية مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لسكان دونباس

أعلن مدير مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز، أن الرياض مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لسكان دونباس، وذلك في حال تلقي طلب رسمي.

وقال ابن عبد العزيز خلال مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث، اليوم الخميس: «نحن نساعد الناس أينما كانوا».

وردا على سؤال عما إذا كانت الرياض مستعدة لتقديم المساعدة للمقيمين في دونباس، أضاف: «لقد تلقينا حتى الآن طلبًا من أوكرانيا، لكننا لن نتلق من دونباس».

وبحديثه عن طلبات كييف، أوضح أنها تتعلق حاليًا بالبطانيات والسخانات ومحطات معالجة المياه، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تجمع حاليًا المساعدات الإنسانية الضرورية ولم ترسلها بعد.

وأكد منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، أن العالم اليوم، يشهد الكوارث والأزمات والصراعات والأحداث التي فاقمت الأوضاع الإنسانية، مما يتطلب أهمية تضافر الجهود وزيادة المانحين، ورفع مستوى التنسيق للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فاعلية واستجابة.

ويشارك في أعمال المنتدى قيادات العمل الإنساني في 50 دولة وما يقارب من 60 منظمة دولية وإقليمية ومحلية، ويهدف المنتدى للخروج بتوصيات تصب في مصلحة العمل الإنساني.