الإمارات تخصص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان في سوريا

وجه رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بتخصيص 20 مليون درهم؛ لتنفيذ برامج رمضان هذا العام في الجمهورية العربية السورية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وام»، صباح الخميس.

وأمر هيئة الهلال الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، ومساندتهم على أداء الفريضة، خاصة في المحافظات التي يواجه سكانها تحديات إنسانية عديدة؛ نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرا.

وشرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية، ومحققة لتطلعات قيادة الدولة، التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا اهتماما كبيرا.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، الدكتور حمدان مسلم المزروعي إن توجيهات رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمامه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سوريا، وحرصه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم، في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك، مشيرا إلى أن حمدان يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها المباشرة على حياة المتأثرين.

وأضاف أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من مشاريع رمضان «إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر والمير الرمضاني» في سوريا بالتنسيق مع سفارة الدولة في دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الشريك الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية على الساحة السورية.

وأكد المزروعي أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تنفيذ مشاريع رمضان بالصورة التي تليق بعظمة الشهر الفضيل، وتحقق المبادئ السامية وتعزز القيم الإنسانية والروحية التي يهدف إليها حمدان بن زايد آل نهيان، من خلال توجيهاته لمساندة الشعب السوري الشقيق.