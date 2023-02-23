وزراء وسفراء وشخصيات عامة في احتفال سفارة اليابان بالعيد الوطني

أقام السفير اليابانى لدى مصر أوكا هيروشى حفل استقبال بمقر إقامته بمناسبة العيد الوطنى لليابان، والذى يوافق 23 فبراير الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الإمبراطور اليابانى الثالث والستين.

وفى كلمته أشار السفير اليابانى إلى الصداقة القوية التى تربط بين مصر واليابان منذ زيارة بعثة الساموراى إلى مصر قبل 160 عاما، وأن هناك فرصة كبيرة لليابان ومصر للعمل معا من أجل السلام والاستقرار فى المنطقة. وأشار السفير إلى أن مصر شريك أساسى لعملية التنمية الأفريقية التى ترعاها اليابان والتى تسمى «TICAD (مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية)» والتى بدأت فى عام 1993.

كما أشار السفير إلى توقيع اتفاقية مع وزيرة التعاون الدولى لتقديم دعم للميزانية بقيمة 330 مليون دولار أمريكى للمساعدة فى تطوير نظام التأمين الشامل فى مصر، ودعم اليابان الإصدار الأول لسندات ساموراى بقيمة 500 مليون دولار من قبل الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات الحرب فى أوكرانيا.

ونوه السفير إلى تضاعف الاستثمار اليابانى فى مصر العام الماضى، وأن الشركات اليابانية حريصة بنفس القدر على القيام بأعمال تجارية فى مصر، مشيرا إلى تكريم شركة يابانية من قبل رئيس الوزراء لتحقيقها أكبر تصدير من المناطق الحرة وتقديمها أكبر فرص عمل للمصريين.

وأعرب السفير عن أعمق التعازى لأولئك الذين تضرروا من الزلزال الخطير الأخير فى تركيا وسوريا والتضامن مع كل الأوكرانيين الذين عانوا من الغزو الروسى. وأن اليابان بصفتها عضوا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا العام وفى العام المقبل وبلد رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام، ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع مصر والمجتمع الدولى لإنهاء هذه الحرب قريبا.

وحضر الاحتفال العديد من المسئولين المصريين والشخصيات العامة والسفراء والدبلوماسيين الاجانب المعتمدين فى القاهرة. وكان فى مقدمة الحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والفريق محمد عباس حلمى هاشم وزير الطيران المدنى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الاسبق والدكتور مصطفى الفقى والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، والعديد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ منهم د. عبدالمنعم سعيد ومحمود القط وطارق الخولى والمحامى عصام شيحة والعديد من الصحفيين والاعلاميين منهم نشأت الديهى وأكرم القصاص وإبراهيم المنيسى وكمال جاب الله وعماد الدين حسين.