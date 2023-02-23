توفي رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع مساء يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.



ولد أحمد قريع في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، ثم التحق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في عام 1968.



وتقدمت حركة "حماس" إلى الشعب الفلسطيني، وحركة "فتح"، وآل قريع، بخالص التعازي والمواساة باعتباره مناضل فلسطيني.



وأضافت الحركة، في بيان لهاـ أن قريع هو أحد أبرز الشخصيات القيادية في حركة فتح، ورئيس المجلس التشريعي الأسبق، ورئيس الوزراء الأسبق، بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.



* أبرز المعلومات عن الراحل بحسب العربية..



. أسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات.



. شغل منصب مديرها العام المؤسسة حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008).



. تولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية.



. محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.



. تقلد منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في أغسطس عام 1989



. عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية



. عضو المجلس الوطني الفلسطيني



. وزير الاقتصاد والصناعة



. عُين وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية امتدت (1994-1996).



. عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس في أول انتخابات تشريعية عام 1996.



. انتخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 حتى عام 2003.



. تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ 2003 وحتى 2006.



. عضو في منظمة التحرير.



. تولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية 2009.



. عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



. رئيسا لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية.



. انتخب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني.