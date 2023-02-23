جونسون يطالب سوناك بدعم أوكرانيا بالدبابات والطائرات للانتصار على الروس

حث رئيس الورزاء البريطاني السابق بوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك على دعم أوكرانيا بمقاتلات تايفون والدبابات للانتصار في الحرب على روسيا.

وقال -في الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا- إن "عام 2023 يجب أن يكون عام النصر لأوكرانيا،" وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف جونسون: "لا يوجد سبب يمنعنا من إعطاء أوكرانيا طائرات تايفون وإذا احتجنا إلى تدريبهم على استخدامها، فلنفعل ذلك".

وحذر: "هذه لحظة حاسمة للقرن الحادي والعشرين. إذا سمحنا لبوتين بالانتصار، فسوف ترسل إشارة حول العالم مفادها أنه يمكن تغيير حدود الدول بالقوة".

وأردف رئيس الوزراء السابق أنه "إذا كان بوتين قادرًا على تحقيق نصر" فإنه سيترك الأجزاء الأخرى من "الإمبراطورية الروسية السابقة" مكشوفة بما في ذلك مولدوفا ودول البلطيق وبولندا.