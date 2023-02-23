 كاف يطالب باستبعاد استاد الإسكندرية من استضافة مباريات أمم إفريقيا للشباب - بوابة الشروق
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كاف يطالب باستبعاد استاد الإسكندرية من استضافة مباريات أمم إفريقيا للشباب

كريم صلاح
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 3:54 ص | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 3:54 ص

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، باستبعاد استاد الإسكندرية من استضافة المباريات المتبقية للبطولة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس القادم، والتي تقام في مدن القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية.

وأرسل كاف خطابا رسميا إلى اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب، يطالبها باستبعاد استاد الإسكندرية من استضافة المباريات، وذلك بسبب شكوى منتخبات المجموعة الثالثة من أرضية الملعب.

وتبحث اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب مع الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القادمة، الملاعب المتاحة في الإسكندرية لاستضافة المباريات المقرر إقامتها في المحافظة بكأس الأمم الإفريقية.

ويُعد استاد حرس الحدود في المكس أبرز الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات المقرر إقامتها في محافظة الإسكندرية، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.


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