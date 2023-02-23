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عبد الرحمن حميد: الفوز على الزمالك خطوة في مشوار الدوري

علي البحيري
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 11:17 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 11:17 م

عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق حقق خطوة مهمة في مشوار بطولة الدوري، بالفوز على الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وأشار حميد إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة، والفوز تحقق على حساب منافس يملك عناصر مميزة، وهو ما يؤكد أن الأهلي استحق الفوز خلال المباراة.

وأوضح: «دخلنا المباراة بدوافع كبيرة للفوز، وتأكيد جدارتنا بالمنافسة على لقب الدوري، والحمد لله التوفيق كان حليفًا لنا».

وعن تألقه في المباراة أكد أنه يعيش حالة من التركيز الشديد، ويبعد نفسه عن أي ضغوط، متمنيًا أن يستمر الفريق في العروض القوية والتتويج بالبطولات خلال الفترة القادمة.


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