حل الفنان عمر السعيد، ضيفاً على الإعلامية زهرة رامي، في برنامجها "سيبها دايرة"، المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وقال عمر السعيد، إنه سعيد بتجربة مسلسل "أزمة منتصف العمر" رغم الانتقادات الموجهة له، مؤكدا أنه لم يخف من تقديم شخصية زياد.

وأكمل: "مخفتش من تقديم الشخصية، اللي يخاف مينجحش، والمسلسل عمل حالة جدل كبيرة".

وعن كواليس اختياره للدور، عقب: "تلقيت اتصالا من المنتج أنور الصباح للمناقشة في توقيت التصوير، الذي تم خارج مصر، ومن ثم تلقيت اتصالا من كريم العدل واتفقنا على تفاصيل الدور ووافقت، فأنا أشعر بالأمان حين أتعامل مع كريم العدل فهذا رابع تعاون بيننا".

وتطرق بالحديث عن أغاني المهرجانات والراب، معقبا: "أحب جداً ويجز وما يقدمه من موسيقى وأغاني، وذلك لأنه يحرص على تطوير نفسه وطوال الوقت إنه يخرج من الأفكار النمطية".

وخلال الحلقة وبسؤال زهرة رامي عن برامج المقالب، قال: "أحب جداً هذه النوعية من البرامج، كما أحب جداً ما يقدمه الفنان رامز جلال كل عام من برنامج للمقالب".

وكشف عمر السعيد، أنه يتمنى العمل مع الكثير من المخرجين في مصر ومنهم شريف عرفة، كما يحب أن يكرر تجربة تقديم الأعمال مع المخرجين الذين تعاون معهم قبل ذلك ومنهم كاملة أبوذكرى.

وعن أغرب المواقف التي تعرض لها من المعجبات، قال: "أغرب موقف قابلت معجبة من دولة عربية وبدأت في الكلام عن هي بتحبني إزاي وبتحب كل أعمالي، وفي الآخر افتكرت إني الفنان محمد ممدوح ولم تتعرف علي".