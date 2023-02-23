زيلينسكي: أوكرانيا ستنتصر في الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستنتصر في الحرب على القوات الروسية.

وقال زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، مساء اليوم - إن أوكرانيا لم تنكسر، مبينًا في الوقت ذاته أن القوات الأوكرانية تخطت الكثير من المحن والصعاب.

وشدد الرئيس الأوكراني، على ضرورة محاسبة جميع من شارك في العملية العسكرية ضد بلاده، وكل من قام بترهيب وتعذيب الشعب الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني، قد رحب - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في وقت سابق اليوم - بعقد اجتماع بين بلاده والصين على الرغم من عدم رؤية أي مؤشر على خطة للسلام من جانب بكين.