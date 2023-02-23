استنكر الإعلامي أحمد موسى، ما قام به جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم؛ ضد الفلسطينيين العُزل في مدينة نابلس؛ بعد تعديهم على المواطنين، واستشهاد 10 فلسطينيين.

وقال أحمد موسى منفعلاً، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يمر يوم إلا وهناك شهداء من الفلسطينيين، منوهًا أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل يومي، ضد شعب أعزل لا يملك سلاحًا.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأربعاء: «هل هذا وضع يليق بأمريكا التي تتحدث عن عالم حر؟، عاوزين العالم العربي يعمل إيه؟، في حين أن القتل على مرأى ومسمع من العالم؛ عار على كل دول مجلس الأمن ترك الفلسطينيين يقتلون دون رد».

وأكد أنه من حق كل فلسطيني المقاومة والدفاع عن نفسه وأرضه؛ لأنه يدافع عن أرض محتلة، متسائلًا عن موعد تحول فلسطين لدولة مستقلة.

وأكمل: «متى نجد دولة فلسطينية مستقلة؟ مجرم صهيوني دخل في عشرات الفلسطينيين دهسًا بمدرعة؛ ده اللي حصل النهاردة في فلسطين».

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مجزرة جديدة، في مدينة نابلس، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، بينهم طفل ومسنان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

وقال مراسل وكالة «وفا» للأنباء، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.