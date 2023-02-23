إيران تعدم ناشطا كرديا

أعدمت السلطات في إيران، الناشط الكردي آرش أحمدي شنقا، صباح أمس الأربعاء، وأوردت وكالة أنباء فارس النبأ في وقت لاحق.

وكان القضاء الإيراني، قد اتهم "أحمدي" بالتسبب في وفاة شرطي.

وقالت مجموعة هينجاو الحقوقية الكردية ومقرها أوسلو، إن أحمدي كان يقبع في السجن منذ عامين.

ووفقا لتقريرها، فأن الشاب الذي يبلغ 29 عاما كان عضوا بحزب كومالا الكردي في إيران. وجرى تنفيذ عملية الإعدام في مدينة كرمانشاه.

وينتقد نشطاء حقوق الإنسان بشدة استخدام عقوبة الإعدام في إيران منذ سنوات كثيرة، قائلين إنها يمكن أن تستخدم كوسيلة للقمع وبعد المحاكمات غير النزيهة.

ويشار إلى أن البيانات الرسمية بشأن الإعدامات غير معروفة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فأن 250 شخصا على الأقل أعدموا في إيران في النصف الأول من 2022، في جرائم المخدرات في الأساس