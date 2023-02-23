رئيس الجزائر: نسعى لإقامة الدولة الوطنية القوية الخالية من الفساد والظلم

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده " تواجه تحديات التصدي لمحاولات الاستهداف العدائي " لها، و"تداعيات تقلبات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة".

وشدد تبون، في رسالة له عشية الاحتفال بالذكرى الـ67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الـ52 لتأميم المحروقات، على "إرادته وعزمه على مواصلة الطريق نحو إقامة الدولة الوطنية القوية بتاريخها وشعبها".

وأبرز تبون، أن "الجزائر الجديدة تتوجه إلى عهد خال من الفساد والظلم، وكل أشكال الانحرافات من بيروقراطية ورشوة ومحاباة".

ومن جهة أخرى، نوه الرئيس الجزائري بالرفع من قدرات إنتاج النفط والغاز، الذي عزز دور الجزائر في السوق البترولية والغازية على الـمستوى الإقليمي والدول، مبديا ثقته الكاملة في قدرة الموارد البشرية عالية الكفاءة على إحداث الطفرة في مسار التحول نحو الطاقات الجديدة.

وجدد تبون، التأكيد على أن الجزائر بصدد وضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، من أجل تمكين الجزائر من الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية المرتبطة بالانتقال الطاقي والبيئي.