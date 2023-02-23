السيسي يؤكد استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في اتجاه إيجاد حل سلمي للنزاع الروسي الأوكراني

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاتصال من نظيره الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوهاً إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني منوهاً إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضاً إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصةً في أفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وأكد الرئيس الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه الرئيس الأوكراني عارضاً جهود بلاده في هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي.