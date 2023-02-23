مقتل شخص وإصابة آخرين جراء سقوط مروحية على متنها وزير الرياضة فى إيران

لقي شخص واحد حتفه وأصيب آخرون، إثر تحطم مروحية كان يستقلها وزير الرياضة بينما كانت تحاول الهبوط في مجمع رياضي بمدينة بافت جنوبي إيران.



وأفاد مراسل قناة "آر تي عربية"، اليوم الخميس، بأن الحادث أسفر عن سقوط ضحية واحدة، وهو مستشار الوزير إسماعيل أحمدي، وتم نقل سائر الركاب إلى مستشفى مدينة بافت لتلقي العلاج.



وبحسب شهود عيان، فإن الوزير لم يتعرض لأذى كبير، وإن اثنين من مرافقيه في حالة حرجة.



ووفق تصريحات مسؤول بالهلال الأحمر، فإن المروحية تعرضت لحادث أثناء هبوطها في ملعب لكرة القدم بمدينة بافت وسقطت إثرها من ارتفاع 10 إلى 15 أمتار.



وأسفر الحادث عن إصابة 16 من الركاب توفي أحدهم جراء سقوط المروحية.



وكان برفقة الوزير ممثل مدينة بافت في البرلمان وعدد من مساعدي الوزير ومسؤولي الوزارة.