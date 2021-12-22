وزيرة خارجية ألمانيا تطالب ببعث إشارة واضحة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في الأمم المتحدة المجتمع الدولي ببعث إشارة واضحة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تحل غدا الجمعة ذكراها السنوية الأولى.

وفي كلمة ألقتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل تصويت مرتقب في أكبر هيئة تابعة للمنظمة، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في نيويورك اليوم الخميس: "يتعين على كل واحد منا أن يقرر اليوم: إما الوقوف معزولين مع الظالم أو الوقوف معا من أجل السلام".

وأضافت بيربوك أن خطة السلام واردة في ميثاق الأمم المتحدة: "كل فرد منا لديه اليوم الفرصة أن يسهم في خطة السلام هذه، بأن تقولوا للمعتدي إن عليه أن يتوقف".

ورأت أنه يجب أن يتضح من التصويت على القرار الذي طرحته أوكرانيا أنه " لا سلام عندما يقول معتدٍ لمجني عليه إنه يجب أن يستسلم ببساطة" وأنه لا سلام عندما تتم مكافأة معتدٍ على "عنفه المتهور".

ورفضت بيربوك انتقاد توريدات الأسلحة من جانب ألمانيا والغرب إلى أوكرانيا، وقالت إن الحكومة الألمانية كانت تفضل بالأساس إنفاق الوقت والمال في التعليم والعدالة الاجتماعية ومكافحة أزمة المناخ، مشيرة إلى أنها لا تريد هذه الحرب ولم تخترها.

وتابعت: "عندما توقف روسيا القتال، فستنتهي هذه الحرب. لكن إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فستكون هذه نهاية أوكرانيا".

وقالت إن معاناة الصراع وأعمال الخطف والاغتصاب والتعذيب ستتواصل، ورأت أنه لا يمكن أن تلتئم "الجروح المفتوحة" التي سببها الجوع والتضخم وندرة الطاقة على مستوى العالم.

يذكر أنه سيتم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب بإحلال السلام وسحب موسكو لقواتها من أوكرانيا.

ويؤكد مشروع القرار على مواقف أقرتها الجمعية بخصوص وحدة الأراضي الأوكرانية.