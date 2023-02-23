ما الذي يعنيه نزع الجنسية من شخص ما؟

في فبراير 2020، قضت محكمة بريطانية بصحة قرار سحب الجنسية من بيغوم قانوني بأنها "تحمل الجنسية البنغالية بحكم أصولها الأولى"، لذلك لن يؤدي سحب الجنسية البريطانية منها إلى جعلها بدون جنسية.

لكن بنغلاديش قالت إن هذا الكلام لا ينطبق على هذه الحالة، وأنها لن تسمح لهذه الشابة بدخول أراضيها.

وفي فبراير 2021، قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن بيغوم لا يمكنها العودة إلى المملكة المتحدة للاستئناف على قرار سحب جنسيتها.

لكن فريق الدفاع عن بيغوم، التي تقيم في مخيم للاجئين في منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا - طعنوا على حكم المحكمة بسحب جنسيتها لدى اللجنة الخاصة لالتماسات الهجرة.

ودفع المحامون الذين يتولون قضية شميمة بيغوم في طعنهم أمام اللجنة بأن القرار غير قانوني وأنه لم يراع أنها ربما تكون ضحية للإتجار بالبشر عندما كانت طفلة وقت انتقالها إلى سوريا.

وفي 22 فبراير 2023، قررت اللجنة الخاصة لالتماسات الهجرة أنه رغم توافر قدر من المصداقية في الدفع بأن بيغوم كانت ضحية للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015، لم يمنع ذلك وزير الداخلية البريطاني من اتخاذ القرار بسحب جنسيتها البريطانية لأنها تحولت إلى مصدر تهديد للأمن الوطني في البلاد.

ويعني هذا القرار أن بيغوم لا تزال ممنوعة من دخول المملكة المتحدة، لكن ذلك قد لا يكون نهاية للنزاع القضائي حول سحب جنسيتها. ويتوقع أن تحاول الشابة البريطانية التي سحبت جنسيتها الوقوف بقضيتها أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى.

كم عدد البريطانيين الذين سُحبت جنسيتهم؟

لا يتوافر في الوقت الحالي إحصاء واضح لعدد الذين سُحبت جنسيتهم البريطانية. رغم ذلك، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنه في الفترة من 2010 إلى 2018، سحبت الحكومة الجنسية من حوالي 19 شخصا، مبررة القرارات بأنها جاءت "لأسباب تتعلق بالصالح العام البريطاني" علاوة على سحبها من 17 شخصا آخرين قالت الوزارة إنها سُحبت منهم بسبب ممارسات احتيال أدت إلى حصولهم على الجنسية البريطانية.