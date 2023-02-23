مدرب الدحيل القطري: جاهزون لمواجهة الشباب السعودي بدوري أبطال آسيا

شدد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، على جاهزية فريقه لمواجهة الشباب السعودي المرتقبة اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد كريسبو في تصريحات تليفزيونية: "نفتخر بالتواجد في دور الثمانية، حيث نواجه فريقا كبيرا هو نادي الشباب، ولكننا نمتلك الثقة بنقاط القوة لدينا، ونريد الدفاع عن هويتنا وطريقة لعبنا".

وأضاف: "سنعمل لتخطي هذا الدور والتأهل للدور قبل النهائي، وبعدها سنخطط لما هو أفضل".

وتابع "خضنا مباراة قوية في دور الثمانية أمام الريان، لعبنا فيها 120 دقيقة، وتأهلنا بركلات الترجيح، لذا كان من الضروري تعافي اللاعبين من الإرهاق الذي أصابهم في تلك المواجهة".

وأوضح: "دائما أركز على الأمور التي يمكن أن أتحكم بها، وفي كرة القدم كل ما يمكن أن أتحكم به هو فريقي، ولا أستطيع أن أتحكم بالتشكيلة التي سيخوض بها الفريق المقابل المباراة".

وختم كريسبو "لدينا عناصر قادرة على تقديم أفضل أداء، وخط هجوم مميز يعرف الطريق للشباك، والمهم هو كيفية صناعة الفرص لكي نترجمها إلى أهداف".