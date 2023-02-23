مصدر بـ«البيئة»: خطة لترخيص المقالب العشوائية المجاورة للمنشآت الصناعية

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة، إن الوزارة تخطط لحصر المقالب العشوائية الموجودة بجانب المنشآت الصناعية بالقاهرة والمحافظات، استعدادًا لترخيصها وإحكام السيطرة عليها وتحقيق الرقابة المستمرة، إضافة للتخلص الآمن من المخلفات لتقليل الإضرار بالبيئة.

وذكر المصدر لـ«الشروق»، أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء مدفن صحى أو أكثر داخل كل محافظة للتخلص الآمن من المخلفات غير القابلة لإعادة تدويرها،

مضيفا أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد الملف الخاص للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، لخلق نظام فعال ومستدام لإدارتها.

وأوضح أنها اتخذت خطوات سريعة منها اعتماد 16 معيارًا لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء فى الطرق بالتعاون بين وزارة البيئة ومركز بحوث الإسكان والبناء، مؤكدًا أن القانون لم يعمل على الشق الخاص بالمخلفات المتولدة من الأنشطة المنزلية والبلدية، لكنه اهتم بمخالفات الهدم والبناء أيضا لكونه مهما جدا.

وأشار إلى جهود الوزارة لتشجيع القطاع الخاص لبناء مصانع لمعالجة مخالفات الهدم والبناء بمواصفات والتزامات للشركات والمقاولات، وذلك باستخدام نسبة من مواد المخلفات الهدم والبناء، قائلا إن اللجنة العليا لتنظيم وإدارة المخلفات حددت قائمة المخلفات الخطرة فى مصر واشتراطات لإلزام المستثمرين العاملين بمجال المخلفات بها.