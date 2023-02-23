علق الإعلامي تامر أمين، على فوز فريق ريال مدريد على نظيره ليفربول، في مباراتهما أمس ضمن منافسات الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، واصفًا إياها بأنها «فعل فاضح».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأربعاء، أن المباراة لقاء السحاب بين أكبر فرقتين عالميتين، معقبًا: «ملايين المصريين اتفرجوا على المباراة عشان محمد صلاح، والملايين بيتفرجوا عشان لقاء السحاب بين الفرقتين».

ووصف ملعب «أنفيلد» بأنه ملعب الرعب للفرق الكروية، قائلا: «ريال مدريد إمبارح كان وسط حشد من جماهير ليفربول، ويلعب على أرضهم، لكنه فاز في المباراة، ودا يدل أن لاعبي ريال مدريد مبيترعبوش ومبيخافوش».

وتابع: «الملعب كان فيه الجماهير المرعبة اللي غنت نشيد ليفربول، وكان في نجوم زي صلاح والمدير الفني كلوب العالمي، ليفربول كان عايز إيه تاني عشان يتصيد ويتمزمز ويخلص المباراة؟».

وأكد أن فوز ريال مدريد لم يكن متوقعًا على الإطلاق، معلقا: «حد كان يتخيل أن ريال مدريد يعود في آخر المباراة ويحقق 5 أهداف مقابل هدفين لليفربول؟ اللي حصل إمبارح دا مكنش ريمونتادا.. دا كان حمادة بالجنزبيل».

ووجه رسالة للاعب محمد صلاح، قائلًا «أي وقت تقدر تهرب من المركب اهرب لأن المركب بتغرق، لو عرفت تركب مع ريال مدريد الطيارة اركب.. اهرب يا أبو صلاح».

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، فبعد أن تقدم الريدز بهدفين في أول ربع ساعة في المباراة، قلب النادي الملكي الطاولة على الريدز ونجح في تحقيق انتصارا كبيرا على ملعب الأنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتقُام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء 15 من مارس القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو.