ألمانيا: سجن رجل بلا جنسية بعد قتله عدة أشخاص في هجوم بدمشق

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل شن هجوما قبل ثمانية أعوام في العاصمة السورية دمشق أدى إلى مقتل عدة أشخاص.

ورأى قضاة المحكمة في حيثيات الحكم أن الرجل، 55 عاما، مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

وأكدت المحكمة على الخطورة الخاصة لجريمة المتهم الأمر الذي يعني تقريبا استبعاد الإفراج المبكر عنه بعد قضاء 15 عاما في السجن.

وقال القضاة إنهم استقر في عقيدتهم أن الرجل أطلق النار في دمشق في عام 2014 من سلاح مضاد للمدرعات على جمع من الأشخاص فقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين.

ورأت المحكمة أن هناك الكثير من الأشياء التي توحي بأنه كان هناك عدد أكبر بكثير من الضحايا لكن الأدلة المتاحة لم تكف لإدانته.

وقالت المحكمة، إن الهجوم كان عملا انتقاميا بعد مقتل ابن شقيق المتهم في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من "الجيش السوري الحر".

وتوافق حكم المحكمة بشكل أساسي مع ما كان يطالب به الادعاء، بينما كان الدفاع يطالب بالبراءة. ولا يعد هذا الحكم نهائيا.

كان قد تم القبض على الرجل وهو من أصول فلسطينية ولا يحمل جنسية في برلين في أوائل أغسطس الماضي، وتم إيداعه منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.