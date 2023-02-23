الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى اليوم الخميس، إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، حيث صوت 141 عضوا من أعضائها وعددهم 193 عضوا لصالح إدانة الحرب الروسية الأوكرانية.