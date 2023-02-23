 الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا - بوابة الشروق
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 11:10 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 11:10 م

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى اليوم الخميس، إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، حيث صوت 141 عضوا من أعضائها وعددهم 193 عضوا لصالح إدانة الحرب الروسية الأوكرانية.

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