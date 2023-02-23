الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا

الأكثر قراءة
النيل للمجمعات الاستهلاكية: طرح الدواجن البرازيلي المجمدة فئة أولى بسعر 65 جنيها
أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ريال مدريد
كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الدواب وذبحها بالشرقية
ما حكم الشرع في إجهاض المعتدي عليها ولمن ينسب الجنين؟.. عضو الأزهر للفتوى يجيب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
الشناوي
كولر
اللاعبون
النتـائـج
تصويت
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى اليوم الخميس، إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، حيث صوت 141 عضوا من أعضائها وعددهم 193 عضوا لصالح إدانة الحرب الروسية الأوكرانية.