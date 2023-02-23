وزير الخارجية الأوكراني يقدم مشروع قرار للأمم المتحدة حول مبادئ السلام العادل والدائم في أوكرانيا

قدم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مشروع قرار للأمم المتحدة تحت عنوان "المبادئ الأساسية للسلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا".

وقال كوليبا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "من خلال الدعم الدولي، يمكن لأوكرانيا استعادة وحدة أراضيها واحترام ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي سيثني روسيا وغيرها من المعتدين عن مهاجمة بلدان أخرى"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد كوليبا أنه لا يجوز انتهاك مبدأ وحدة الأراضي، مشيرا إلى أن "العالم سيغرق في الفوضى إذا سمحنا بتغيير الحدود بالقوة تحت ستار المنفعة السياسية أو التعاطف مع المعتدين".

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "بدعم من العالم، يمكن لأوكرانيا استعادة وحدة أراضيها واحترام ميثاق الأمم المتحدة."

وأضاف كوليبا أنه "بعد مرور عام، وعلى الرغم من كل الصعاب، تدافع أوكرانيا عن نفسها بشكل فعال ضد عدو أقوى بكثير، وأنا أناشدكم: هذه لحظة حاسمة لإظهار الدعم والوحدة والتضامن. هذا هو الوقت المناسب لإثبات أنكم تؤيدون ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن بعض الحاضرين في قاعة الجلسة ما زالوا على استعداد لأن يكونوا أصدقاء مع كل من أوكرانيا وروسيا فقط للتأكد من انتهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وبأي نتيجة.

وقال كوليبا: "المشكلة هي أنه في هذه الحرب لا يوجد طرفان متساويان. هناك معتدي وضحية. أدرك أنه لا تزال هناك بعض الدول التي لا تريد الانحياز إلى جانب أوكرانيا لأسباب مختلفة. لكن الأمر يتعلق الأمر بالانحياز إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة، والانحياز إلى جانب القانون الدولي."

وحث كوليبا الدبلوماسيين الأجانب على مواصلة الجهود لتحقيق السلام "ليس لأن قوى الخير توقفت عن القتال، ولكن لأن الشر قد هزم".