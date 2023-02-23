مصادر طبية تعلن سقوط 96 قتيلا خلال أسبوعين من المعارك في أرض الصومال

أعلنت مصادر طبية، سقوط 96 قتيلا خلال أسبوعين من المعارك في أرض الصومال، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إن العام 2022 كان الأكثر حصداً للضحايا المدنيين في الصومال منذ 2017، وذلك بسبب تزايد هجمات «حركة الشباب».

وجاء في تقرير قدّمه الأمين العام إلى مجلس الأمن، أن «الهجمات المستمرة التي تشنتها حركة الشباب، والتي نجمت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف على صلة بالنزاع وارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين، تثير القلق».

وذكر جوتيريش أنه «خلال الفترة التي تناولها التقرير والممتدة من أواخر أغسطس 2022 وحتى أوائل فبراير، سجلت بعثة الأمم المتحدة في الصومال قفزة بلغت نسبتها 153% في حصيلة الضحايا المدنيين التي بلغت 1059 ضحية».

وأضاف التقرير، أنّه من بين هؤلاء الضحايا 382 قتيلاً، سقطوا بغالبيتهم في هجمات نُسبت إلى «حركة الشباب»، متابعاً أنّ «الزيادة في أعداد الضحايا تجعل من 2022 العام الأكثر دموية للمدنيين في الصومال منذ 2017».

وأشار الأمين العام إلى أن النزاع الدائر وانعدام الأمن هجّرا أكثر من 600 ألف شخص من منازلهم العام الماضي ولا يزالان يشكلان عائقين كبيرين أمام العمليات الإنسانية.

وأمس، أعلنت الحكومة الصومالية مقتل عشرة مدنيين، في هجومٍ أعلنت «حركة الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عنه، في العاصمة مقديشو.

وتكثف القوات الأمنية التابعة للحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة الإرهابية، في إطار عملية أمنية شاملة وموسّعة تستهدف نشر الاستقرار ومحاربة الإرهاب في البلاد.

وكان قد اتفق قادة الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا، في أول الشهر الجاري، خلال اجتماع في العاصمة الصومالية مقديشو، على إطلاق حملة مشتركة لمحاربة «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وإنشاء آليةٍ لتنسيق عمليات المواجهة.